В Крыму около трети автомобилистов согласны с тем, что сотрудники ГИБДД стали более вежливыми. Такие результаты показал опрос, который провели среди своих пользователей автомобильным сайтом Drom.ru с 7 по 14 сентября текущего года.

На вопрос "Сотрудники ГИБДД стали вежливее, вы согласны?" треть респондентов из Крыма ответили "Да, я тоже заметил!". При этом еще 30% крымских автомобилистов, напротив, выбрали вариант "Нет, везде хамят, как и раньше". 25% считают, что "гаишники" и раньше были вежливыми, 7% говорят, что на дорогах инспекторы ГИБДД стали вести себя вежливее, а вот при оформлении документов хамят по-прежнему. Оставшиеся 5% утверждают, что приятнее иметь дело с "кабинетными" сотрудниками ГИБДД, чем с теми, кто трудится "в полях". "У меня был опыт, что "гаишник" в кабинете при разборе ДТП хамил. В другой раз, при остановке на дороге, учили жизни и требовали распечатанную страховку. Но по большей части, все же инспекторы адекватные", – сообщил своей историей один из участников опроса.