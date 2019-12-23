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Крымчане платят высокие цены за низкокачественные продукты – эксперты

Крымчане платят высокие цены за низкокачественные продукты – эксперты

23 декабря 2019, 14:47Новости

Подконтрольные России власти Крыма считают, что запуск грузового железнодорожного сообщения из соседней России в Крым станет одним из факторов снижения цен на продукты. Об этом рассказал заместитель министра промышленной политики в российском правительстве Крыма Ян Латышев.

Чиновник заявил, что крупные федеральные торговые сети рассматривают вопрос открытия своих филиалов в Крыму.

По мнению крымского экономического эксперта Александра Басова, продукты питания из соседней России идут низкого качества.

"Ян Латышев – хороший специалист в области торговли и знает эту сферу! Он честно подтвердил мой тезис, который я неоднократно высказывал – продукты питания в РФ нельзя считать здоровыми, а многие и безопасными для населения! Крымский потребитель избалован украинской и европейской качественной продукцией. 5 лет – небольшой срок, и люди все еще требуют качества за высокую цену!" – сказал Басов.

По его информации, в России очень мало качественных продуктов.

"90% продуктов это низкокачественные товары массового потребления – колбасы с добавлением крахмала, шкуры, костей и мяса птицы в основном. Я не могу, например, найти в магазинах настоящей говяжьей колбасы! Там всегда смесь курятины, свинины и говядины. Молочка – с добавлением растительных жиров, вместо животных (естественных). Я не могу найти нормального цельного молока в сетях. Сплошные суррогаты. Нет натуральных соков. 90% – восстановленные, с добавлением сахарного сиропа, нектарные напитки. Овощи и фрукты на 90% – Китай, выращенные на убойных дозах удобрений и гербицидов. Вина – очень часто вообще из неизвестных источников, самые дешевые ординарные вина разливаются и подаются на стол. Мне приходилось откупоривать так называемые российские вина. Я бы их вином не назвал, это скорее винные напитки, где собственно исходного виноматериала не более 50%. Остальное – вода и спирт. Водку производства РФ пить вообще я бы не рекомендовал – просто опасно", – рассказал эксперт.

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