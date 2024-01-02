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Новости Крыма

Крымчане стали чаще отдыхать за границей – эксперт

02 января 2024, 16:54Общество

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Египет, Турция и ОАЭ стали самыми востребованными международными направлениями для туристов из Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель ведущего крымского турагентства Элина Сухотина.

Гостья эфира отметила, что спрос на заграничные поездки среди крымчан существенно вырос в сравнении с прошлым годом, но все еще далек от допандемийных значений.

"Большинство туристов из Крыма выбрали Египет, Турцию, ОАЭ, а также точечно Мальдивы и Сейшелы", – сказала Сухотина.

На выбор направления в первую очередь влияли стоимость тура, время перелета и число возможных пересадок.

Эксперт также отметила некоторое подорожание отдыха за границей. Так, стоимость тура на двоих на новогодние праздники в Стамбул стартовала от 150-180 тысяч рублей, в Египет – от 200 тысяч рублей

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