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Новости Крыма

Крымчане в январе взяли вдвое больше автокредитов, чем годом ранее

06 февраля 2024, 22:23Общество

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Жители Крыма в январе 2024 года взяли в два раза больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. информирует РНКБ Банк (ПАО).

В январе 2024 года банк выдал 190 автокредитов на сумму 250 миллионов рублей.

"По сравнению с январем 2023 года количество и сумма автокредитов от РНКБ (входит в Группу ВТБ) увеличились примерно в два раза. Более 60% автокредитов были выданы на приобретение новых автомобилей, средний чек по которым составил 1,32 миллиона рублей. Средний чек по кредиту на автомобиль с пробегом составил 1,31 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

По оценке Группы ВТБ, в январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей всего более 130,6 миллиарда рублей. Этот результат на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года и стал рекордным для первого месяца года. Так, в банке ВТБ в январе автокредиты получили более 20,5 тысячи клиентов на 26,7 миллиарда рублей. Результат более чем в 3,5 раза по количеству и объему превысил итоги за первый месяц прошлого года.

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