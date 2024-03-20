Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей. Об этом передает предприятие "Крымэнерго".

"По состоянию на 20 марта 2024 года общая задолженность потребителей ГУП РК "Крымэнерго" за коммунальную услугу составила более 1,1 млрд рублей", – говорится в сообщении предприятия.

По информации "Крымэнерго", жители региона не заплатили 344,8 млн рублей за электричество, юридические лица – 768,7 миллионов рублей.

"Только за февраль текущего года в отношении должников было направлено более 285,8 тысяч уведомлений об ограничении энергоснабжения", – уточняют на предприятии.