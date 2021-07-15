Крымчане завалили жалобами Жилнадзор

Крымчане завалили контролирующие органы жалобами на качество содержания многоквартирных жилых домов управляющими компаниями. Об этом во время совещания по проблемным вопросам ЖКХ рассказала главный государственный жилищный инспектор РК Элина Акулова. "За первое полугодие в инспекцию поступило 5,5 тысяч обращений граждан, что на 20% больше показателей прошлого года", – сообщила Акулова. При этом большая часть обращений – это дубли жалоб. Так происходит, когда граждане действительно в отчаянии и рассылают одну и ту же жалобу во все инстанции: прокуратуру, Совмин РК и иные ведомства.

По словам Акуловой, только за последнюю неделю поступило более трехсот пятидесяти обращений. Лидером по числу жалоб стал Симферополь – 111 обращений, на втором месте Керчь с 52 жалобами, на третьем – Евпатория – 38, Ялта – 32, Феодосия – 31 жалоба. По каждому обращению будут проведены проверки и, при наличии оснований, приняты меры реагирования.