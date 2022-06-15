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Крымчанин из мести поджег магазин – ему грозит пять лет

15 июня 2022, 16:11Общество

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Жителю Керчи грозит пять лет лишения свободы за умышленный поджог магазина. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.

37-летний мужчина ранее работал в крупном магазине, однако ушел оттуда после конфликта с руководством. Затаив обиду, он решил отомстить бывшим коллегам.

"В состоянии опьянения пришел в зону разгрузки товара и поджег складированные картонные коробки и деревянные паллеты. После чего с места совершения преступления скрылся. В результате действий злоумышленника предприятию нанесен ущерб в сумме более 495 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

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