Новости Крыма

Крымчанин отсидит в тюрьме более 13 лет за изнасилование ребенка

Крымчанин отсидит в тюрьме более 13 лет за изнасилование ребенка

08 декабря 2020, 10:45Общество

В Симферополе вынесли приговор 37-летнему мужчине за изнасилование и грабеж несовершеннолетней. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как установили следователи, в конце марта текущего года подсудимый на территории промышленной зоны в Симферополе изнасиловал девочку, не достигшую 14-летнего возраста, и совершил иные действия сексуального характера в отношении другой. После чего мужчина открыто похитил денежные средства, принадлежащие одной из потерпевших. Железнодорожный районный суд Симферополя признал подсудимого виновным. Ему назначили 13 лет и шесть месяцев лишения свободы с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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