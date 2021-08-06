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Крымчанин получил 13 лет колонии за убийство полуторагодовалой дочери

06 августа 2021, 11:57Происшествия в Крыму

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13 лет колонии строгого режима получил житель Бахчисарая за убийство своей полуторагодовалой дочери. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СРК по РК и Севастополю. Тело девочки было обнаружено 3 января 2021 года дома. Прибывшие на место специалисты осмотрели место преступления и тело девочки, на котором первично не были обнаружены следы насильственной смерти. Кроме того, в расследование дела пытался вмешаться отец ребенка, постоянно выдвигая новые версии произошедшего и пытаясь вывести следствие на ложный след.

"Результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения. В ходе совместной работы следователей Следственного комитета России и оперативных сотрудников МВД от отца погибшей девочки получена явка с повинной о совершении им убийства ребенка. Следствием и судом установлено, что накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а после, чтобы она перестала плакать, совершил ее убийство. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу", – рассказывают силовики.

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