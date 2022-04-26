Крымчанин получил 16 лет за насилие над падчерицей

Ялтинский городской суд вынес приговор 57-летнему мужчине, который насиловал несовершеннолетнюю приемную дочь на протяжении пяти лет. Он приговорен к 16 годам в колонии строгого режима. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"Судом установлено, что подсудимый на протяжении практически 5 лет, с 2015 года по 2020 год, применяя насилие, совершал в отношении своей несовершеннолетней падчерицы преступления сексуального характера. На момент совершения первого эпизода преступлений девочке исполнилось 11 лет", – говорится в сообщении.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

Известно, что в счет компенсации морального вреда подсудимый также должен будет выплатить пострадавшей 500 тыс. рублей.