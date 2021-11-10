Новости Крыма

Крымчанин получил 17 лет колонии за педофилию

10 ноября 2021, 13:58Происшествия в Крыму

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Суд приговорил 32-летнего жителя Джанкойского района Крыма к тюремному заключению за серию сексуальных преступлений против школьницы и распространении порнографии. Об этом рассказали пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.

"Мужчина с сентября по ноябрь 2016 года под различными предлогами заманивал к себе соседскую девочку в возрасте 9 лет, совершал в отношении нее иные действия сексуального характера. При этом мужчина снимал происходящее на свой мобильный телефон, а после распространял порнографические материалы посредством интернета на тематическом сайте", – сообщили в ведомстве.

В прокуратуре Республики Крым уточнили, что суд приговорил мужчине к 17 годам лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы сроком на 2 года. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строго режима.

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