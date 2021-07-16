Новости Крыма

Крымчанин получил девять лет за убийство невестки из подводного ружья

16 июля 2021, 12:07Происшествия в Крыму

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Крымчанин признан виновным в убийстве невестки: он выстрелил женщине в спину из ружья для подводной охоты, после этого избил и задушил. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма. В ведомстве уточнили, что обвинительный приговор в отношении 63-летнего жителя Сакского района был вынесен судом присяжных.

"Находясь в одном из домов в КСП "Береговой", мужчина вооружился ружьем, предназначенным для подводной охоты, и произвел из него выстрел металлической стрелой в спину женщине, затем нанес рукоятью оружия несколько ударов по голове, после чего задушил невестку", – сказано в сообщении. Перед убийством между подсудимым и его жертвой произошел конфликт, добавили в ведомстве. Рассмотрев дело по существу, Сакский районный суд приговорил подсудимого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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