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Крымчанин получил тюремный срок за посредничество во взяточничестве

Крымчанин получил тюремный срок за посредничество во взяточничестве

05 ноября 2020, 12:53Происшествия в Крыму

В Саках суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы местного жителя за посредничество в даче взятки инспектору ГИБДД. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Суд установил, что в январе 2015 года подсудимый выступил посредником и передал на тот момент инспектору отделения ГИБДД взятку в размере 100 тысяч рублей. Деньги передал знакомый за помощь в уклонении от привлечения к административной ответственности. Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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