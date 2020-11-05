Крымчанин получил тюремный срок за посредничество во взяточничестве

В Саках суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы местного жителя за посредничество в даче взятки инспектору ГИБДД. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Суд установил, что в январе 2015 года подсудимый выступил посредником и передал на тот момент инспектору отделения ГИБДД взятку в размере 100 тысяч рублей. Деньги передал знакомый за помощь в уклонении от привлечения к административной ответственности. Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.