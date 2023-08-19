Крымчанин продал пенсионерке некачественные лекарства и обманул ее на 1,5 млн

Как сообщили в региональном главке МВД, подозреваемый разместил на популярном сайте в интернете объявление о продаже лекарств и медицинских изделий. Покупательницей стала пожилая жительница Центрального района Симферополя. Однако после получения товара она выяснила, что он не соответствует заявленным характеристикам. Возвращать деньги ей отказались.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 10 лет колонии со штрафом до миллиона рублей. Сейчас крымская полиция проверят других лиц на причастность к этому преступлению.