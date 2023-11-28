Крымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке

В Крыму во время шторма спасен мужчина из горящего строительного вагончика на южном склоне горы Демерджи. Об этом передает региональный главк МЧС.

"27 ноября около 19 часов поступило сообщение о возгорании строительного вагончика. Объект находился на южном склоне горы Демерджи, в районе села Лучистое. Из-за прохождения комплекса опасных метеоявлений дорога была засыпана снегом, оперативно добраться до нужного района было практически невозможно", – говорится в сообщении.

К месту направили дежурный караул на полноприводном пожарном автомобиле, а также автоцистерну Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, поскольку пригнать туда водовозки было невозможно из-за погоды и сложного рельефа.