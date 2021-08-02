Новости Крыма

Крымчанин угрожал ножом беременной жене и маленькой дочке

02 августа 2021, 15:02Происшествия в Крыму

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В Крыму будут судить 32-летнего жителя села Приветное, угрожавшего ножом своей беременной жене и 10-летнему ребенку. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма. "По версии органа дознания, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставил кухонный нож к животу беременной супруги, чтобы напугать ее. Очевидцем происшествия стала 10-летняя дочь, которая испугавшись за жизнь матери, начала плакать. Увидев ребенка, обвиняемый приставил нож к девочке, угрожая убить ее", – сообщили в пресс-службе.

На этом мужчина не успокоился и на следующий день ударил вторую 8-летнюю дочь кулаком по голове. Он обвиняется в жестоком обращении со своими детьми и угрозе убийством. Уголовное дело направлено в Кировский суд для рассмотрения по существу.

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