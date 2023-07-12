Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Крымчанин вынес 140 тысяч из дома 81-летней соседки

12 июля 2023, 15:24Общество

4

Житель Красноперекопского района Крыма проник в дом 81-летней односельчанки и похитил 140 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД по Крыму.

По данным пресс-службы, с заявлением в полицию обратилась сама пожилая женщина. Вскоре оперативники задержали 30-летнего подозреваемого, который признался в содеянном.

"Чтобы решить свои финансовые проблемы, мужчина решил занять деньги у пенсионерки. Придя к ней домой, злоумышленник обнаружил, что ее нет, после чего проник внутрь жилища. Попав в спальную комнату, увидел на диване сверток с деньгами в размере 140 тысяч рублей и решил забрать их", – сообщили в полиции детали происшествия.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Июль 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх