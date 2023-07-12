Крымчанин вынес 140 тысяч из дома 81-летней соседки

Житель Красноперекопского района Крыма проник в дом 81-летней односельчанки и похитил 140 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД по Крыму.

По данным пресс-службы, с заявлением в полицию обратилась сама пожилая женщина. Вскоре оперативники задержали 30-летнего подозреваемого, который признался в содеянном.

"Чтобы решить свои финансовые проблемы, мужчина решил занять деньги у пенсионерки. Придя к ней домой, злоумышленник обнаружил, что ее нет, после чего проник внутрь жилища. Попав в спальную комнату, увидел на диване сверток с деньгами в размере 140 тысяч рублей и решил забрать их", – сообщили в полиции детали происшествия.