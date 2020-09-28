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Крымчанин заплатит штраф за незаконную коллекцию ценных предметов

Крымчанин заплатит штраф за незаконную коллекцию ценных предметов

28 сентября 2020, 11:04Новости

Житель Крыма заплатит штраф за незаконный оборот археологических предметов. Соответствующее решение принял Кировский районный суд, проинформировали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.

26-летний крымчанин попался на незаконном обороте культурно-исторический ценностей еще в феврале этого года. Сотрудники погранслужбы при обыске жилья мужчины обнаружили больше двух сотен ценных предметов, которые были отправлены на экспертизу. "В июле 2020 года специалистами Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника дано экспертное заключение о том, что представленные на исследование 225 образцов относятся преимущественно к периодам античности, средневековья и конца XVIII века и представляют культурную и историческую ценность", – сообщили в пресс-службе Погрануправления.

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