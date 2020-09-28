Новости Крыма Крымчанин заплатит штраф за незаконную коллекцию ценных предметов

Крымчанин заплатит штраф за незаконную коллекцию ценных предметов Житель Крыма заплатит штраф за незаконный оборот археологических предметов. Соответствующее решение принял Кировский районный суд, проинформировали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК. 26-летний крымчанин попался на незаконном обороте культурно-исторический ценностей еще в феврале этого года. Сотрудники погранслужбы при обыске жилья мужчины обнаружили больше двух сотен ценных предметов, которые были отправлены на экспертизу. "В июле 2020 года специалистами Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника дано экспертное заключение о том, что представленные на исследование 225 образцов относятся преимущественно к периодам античности, средневековья и конца XVIII века и представляют культурную и историческую ценность", – сообщили в пресс-службе Погрануправления. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

