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Новости Крыма

Крымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро

03 сентября 2024, 10:37Новости

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Водитель из Евпатории предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику дорожно-патрульной службы в размере 500 евро. Об этом информирует Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, 38-летний житель Евпатории, ранее неоднократно судимый за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и лишенный водительских прав, вновь попался сотрудникам Госавтоинспекции за аналогичное правонарушение.

"Находясь в патрульном автомобиле, фигурант передал инспектору 500 евро за непривлечение к ответственности. Сотрудник ДПС предупредил о противоправности данных действий, взятку принять отказался и вызвал следственно-оперативную группу", – говорится в сообщении.

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