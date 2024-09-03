Крымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро

Водитель из Евпатории предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику дорожно-патрульной службы в размере 500 евро. Об этом информирует Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, 38-летний житель Евпатории, ранее неоднократно судимый за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и лишенный водительских прав, вновь попался сотрудникам Госавтоинспекции за аналогичное правонарушение.

"Находясь в патрульном автомобиле, фигурант передал инспектору 500 евро за непривлечение к ответственности. Сотрудник ДПС предупредил о противоправности данных действий, взятку принять отказался и вызвал следственно-оперативную группу", – говорится в сообщении.