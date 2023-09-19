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Новости Крыма

Крымчанина наказали за незаконно убитого оленя

19 сентября 2023, 10:52Общество

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За убийство благородного оленя жителя Крыма наказали штрафом и исправительными работами. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о случае незаконной охоты в июне 2023 года, когда лесники обнаружили недалеко от села Плотинное Бахчисарайского района брошенный автомобиль с трупом самца оленя в багажнике. Тогда правоохранители по горячим следам задержали двух жителей села, которые признались в содеянном. Позже в доме одного из них было обнаружено и ружье ТОЗ-32, с которым мужчина и отправился на охоту, не имея на это соответствующего разрешения.

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