Новости Крыма Крымчанина наказали за незаконно убитого оленя

За убийство благородного оленя жителя Крыма наказали штрафом и исправительными работами. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. Как пояснили в ведомстве, речь идет о случае незаконной охоты в июне 2023 года, когда лесники обнаружили недалеко от села Плотинное Бахчисарайского района брошенный автомобиль с трупом самца оленя в багажнике. Тогда правоохранители по горячим следам задержали двух жителей села, которые признались в содеянном. Позже в доме одного из них было обнаружено и ружье ТОЗ-32, с которым мужчина и отправился на охоту, не имея на это соответствующего разрешения. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

