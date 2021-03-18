Новости Крыма

Крымчанина оштрафовали за "закос" от армии

18 марта 2021, 10:37Общество

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Вступил в законную силу приговор Нижнегорского районного суда Крыма в отношении 26-летнего местного жителя, виновного в уклонении от призыва на военную службу. Об этом проинформировала пресс-служба суда.

В ноябре прошлого года молодой человек получил две повестки: о явке на призывной пункт для закрытия медкомиссии и о явке на призывной пункт для отправки на сборный пункт в военный комиссариат Республики Крым. О получении повесток он собственноручно расписался в отрывных корешках. "При отсутствии законных оснований для освобождения от службы подсудимый не явился в указанные дни на призывной пункт военного комиссариата, тем самым уклонился от призыва на военную службу. В судебном заседании уклонист вину в инкриминируемом преступлении признал полностью", – сказано в сообщении.

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