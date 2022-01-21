Крымчанина отправили в колонию за повторную пьяную езду

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Суд отправил жителя Ленинского района Крыма в колонию-поселение за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры республики.

"В конце июля прошлого года мужчина, ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен работниками дорожно-патрульной службы в селе Белинское. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения подсудимый, управлявший мопедом, отказался, при этом факт употребления алкоголя перед поездкой мужчина не отрицал", – говорится в сообщении.

На судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. Суд приговорил мужчину к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.