Новости Крыма

Крымчанина отправили в колонию за повторную пьяную езду

21 января 2022, 15:55Общество

5а

Суд отправил жителя Ленинского района Крыма в колонию-поселение за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры республики.

"В конце июля прошлого года мужчина, ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен работниками дорожно-патрульной службы в селе Белинское. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения подсудимый, управлявший мопедом, отказался, при этом факт употребления алкоголя перед поездкой мужчина не отрицал", – говорится в сообщении.

На судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. Суд приговорил мужчину к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх