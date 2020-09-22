Крымчанина прервали в ООН после слов о принадлежности полуострова

На Европейском региональном форуме ООН прервали выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов крымского региона Романа Чегринца после слов "российский Крым". Об этом информирует РИА Новости. Он принимает участие в форуме по противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам в формате видеоконференцсвязи. Само же мероприятие проходит в Женеве.

В Крыму подготовили жалобу на Украину в ООН из-за водной блокады "Модератор форума на словах "российский Крым" меня оборвала, не дав до конца озвучить свое выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны", – сообщил Роман Чегринец. В своем выступлении он, как глава Белорусской общины Крыма, планировал поднять тему использования "фейк-ньюс" западными СМИ и другими институтами по ситуации в Белоруссии.