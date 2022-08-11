Крымчанина уличили в 24 кражах имущества симферопольцев

В Крыму в отношении жителя Джанкойского района возбужден ряд уголовных дел. Мужчину подозревают в совершенных на территории Симферополя кражах, ему грозит до шести лет тюрьмы. Об этом передает пресс-служба МВД Крыма.

"Установлено, что подозреваемый с 2014 по 2020 год совершал кражи имущества местных горожан. Мужчина проникал в домовладения или квартиры и похищал все ценное, что мог унести. Как правило добычей подозреваемого становились денежные средства, ювелирные изделия, бытовая техника, дорогостоящая одежда", – говорится в сообщении.