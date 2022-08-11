Новости Крыма

Крымчанина уличили в 24 кражах имущества симферопольцев

11 августа 2022, 15:26Общество

1

В Крыму в отношении жителя Джанкойского района возбужден ряд уголовных дел. Мужчину подозревают в совершенных на территории Симферополя кражах, ему грозит до шести лет тюрьмы. Об этом передает пресс-служба МВД Крыма.

"Установлено, что подозреваемый с 2014 по 2020 год совершал кражи имущества местных горожан. Мужчина проникал в домовладения или квартиры и похищал все ценное, что мог унести. Как правило добычей подозреваемого становились денежные средства, ювелирные изделия, бытовая техника, дорогостоящая одежда", – говорится в сообщении.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх