Новости Крыма

Крымчанка хранила 8 кг конопли в строящемся доме

01 февраля 2021, 11:11Происшествия в Крыму

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Полицейские изъяли крупную партию конопли на территории частного дома в одном из сел Симферопольского района, информирует пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, правоохранители получили информацию о том, что 30-летняя гражданка хранит у себя дома наркотическое растение. Во время осмотра придомовой территории в разных комнатах строящегося дома, а также в надворных постройках выявили более восьми килограммов высушенных растительных веществ. После экспертизы выяснилось, что изъятые побеги являются растениями семейства каннабис. В отношении крымчанки возбудили уголовное дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере". Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Суда она будет дожидаться под подпиской о невыезде.

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