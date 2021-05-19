Крымчанка торговала поддельными миграционными картами

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК пресекли деятельность крымчанки, которая торговала поддельными миграционными картами. Об этом информирует пресс-служба ведомства. "Женщина с целью незаконного личного обогащения осуществляла сбыт незаполненных миграционных карт с оттиском даташтампа, якобы проставленного на одном из КПП на российско-украинской границе. Стоимость фальшивых бланков составляла 5,5 тысяч рублей, что позволяло иностранным гражданам незаконно пребывать на территории нашей страны", – сказано в сообщении крымских пограничников.

В ходе обыска у подозреваемой обнаружены незаполненные бланки миграционных документов, поддельные оттиски печатей о пресечении госграницы России.