Новости Крыма

Крымчанка торговала поддельными миграционными картами

19 мая 2021, 14:37Общество

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК пресекли деятельность крымчанки, которая торговала поддельными миграционными картами. Об этом информирует пресс-служба ведомства. "Женщина с целью незаконного личного обогащения осуществляла сбыт незаполненных миграционных карт с оттиском даташтампа, якобы проставленного на одном из КПП на российско-украинской границе. Стоимость фальшивых бланков составляла 5,5 тысяч рублей, что позволяло иностранным гражданам незаконно пребывать на территории нашей страны", – сказано в сообщении крымских пограничников.

В ходе обыска у подозреваемой обнаружены незаполненные бланки миграционных документов, поддельные оттиски печатей о пресечении госграницы России.

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