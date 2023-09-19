Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе

19 сентября 2023, 12:50Общество

10

Жительница Крыма зарезала сожителя после ссоры и закопала тело во дворе дома. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, рассказали пресс-службе Следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Инцидент произошел в селе Внуково Черноморского района республики в начале декабря.

"Между 55-летней сельчанкой и ее 41-летним сожителем произошла ссора, в результате которой женщина нанесла мужчине один удар ножом в спину, от которого он впоследствии скончался. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, она закопала тело гражданского супруга на территории домовладения", – говорится в сообщении. Чтобы отвести от себя подозрение женщина заявила, что сожитель уехал на заработки.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх