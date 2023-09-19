Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе

Жительница Крыма зарезала сожителя после ссоры и закопала тело во дворе дома. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, рассказали пресс-службе Следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Инцидент произошел в селе Внуково Черноморского района республики в начале декабря.

"Между 55-летней сельчанкой и ее 41-летним сожителем произошла ссора, в результате которой женщина нанесла мужчине один удар ножом в спину, от которого он впоследствии скончался. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, она закопала тело гражданского супруга на территории домовладения", – говорится в сообщении. Чтобы отвести от себя подозрение женщина заявила, что сожитель уехал на заработки.