Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери

15 апреля 2024, 15:33Общество

2

Жительница Симферополя предстанет перед судом за то, что на свадьбе дочери ударила ножом незнакомого ей гостя. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма.

"В ноябре 2023 года в селе Мазанка (Симферопольского района – ред.) во время свадьбы дочери у обвиняемой произошел конфликт с ранее незнакомым ей мужчиной, которому она нанесла один удар складным ножом в брюшную область", – говорится в сообщении.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело против женщины направили в суд для рассмотрения по существу.

В марте полицейские задержали в Симферополе местного жителя по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны и сбросил тело в водоем возле поселка.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх