Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери

Жительница Симферополя предстанет перед судом за то, что на свадьбе дочери ударила ножом незнакомого ей гостя. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма.

"В ноябре 2023 года в селе Мазанка (Симферопольского района – ред.) во время свадьбы дочери у обвиняемой произошел конфликт с ранее незнакомым ей мужчиной, которому она нанесла один удар складным ножом в брюшную область", – говорится в сообщении.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело против женщины направили в суд для рассмотрения по существу.

В марте полицейские задержали в Симферополе местного жителя по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны и сбросил тело в водоем возле поселка.