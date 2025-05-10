Новости Крыма Крымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследование

Результаты исследований крымской тепличной клубники показали ее безопасность для потребителей. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. В рамках мониторинга тепличных хозяйств, занимающихся выращиванием и реализацией плодоовощной продукции закрытого грунта, специалисты отдела земельного надзора по Крыму и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездное обследование тепличного комплекса, расположенного в Бахчисарайском районе полуострова. В ходе обследования были отобраны образцы ягод и направлены на исследования в испытательную лабораторию. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

