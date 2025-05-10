Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Крымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследование

10 мая 2025, 11:20Общество

2

Результаты исследований крымской тепличной клубники показали ее безопасность для потребителей. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В рамках мониторинга тепличных хозяйств, занимающихся выращиванием и реализацией плодоовощной продукции закрытого грунта, специалисты отдела земельного надзора по Крыму и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездное обследование тепличного комплекса, расположенного в Бахчисарайском районе полуострова.

В ходе обследования были отобраны образцы ягод и направлены на исследования в испытательную лабораторию.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх