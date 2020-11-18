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Крымские мастера свяжут специальную одежду для недоношенных детей

Крымские мастера свяжут специальную одежду для недоношенных детей

18 ноября 2020, 15:04Общество

В Крыму мастера рукоделия займутся созданием одежды для недоношенных детей в рамках благотворительного проекта. Об этом сообщила президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

"В декабре мы хотим провести акцию, продать изделия, которые будут подготовлены в рамках предстоящего проекта "Добрая спица Крыма". На вырученные деньги мы закупим пряжу и будем вязать вещи для недоношенных детей. Это очень актуально, потому что сегодня практически невозможно такое купить", – добавила она на онлайн-пресс-конференции. По словам Гордецкой, это будет ручная работа, выполненная по всем параметрам – определенная шерсть, размер и прочее.

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