Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023

Как готовят к предстоящему сезону крымские пляжи, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. Он рассказал, почему в этом году было решено продлить действие прошлогодних паспортов пляжей.

"Это некоторые послабления с точки зрения административной, они не касаются вопросов безопасности. Все, что касается проверки дна, готовности спасателей, соответствующей инфраструктуры – здесь никаких поблажек не будет, – предупредил Волченко. – Мы прекрасно понимаем, кто является пользователями пляжей, мы знаем, кто не очень хорошо себя зарекомендовал по итогам прошлого года и с кем договоры расторгнуты, эти пляжи уже будут иметь новых пользователей. Поэтому в принципе картина контролируемая".