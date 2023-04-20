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Новости Крыма

Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023

20 апреля 2023, 14:31Общество

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Как готовят к предстоящему сезону крымские пляжи, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. Он рассказал, почему в этом году было решено продлить действие прошлогодних паспортов пляжей.

"Это некоторые послабления с точки зрения административной, они не касаются вопросов безопасности. Все, что касается проверки дна, готовности спасателей, соответствующей инфраструктуры – здесь никаких поблажек не будет, – предупредил Волченко. – Мы прекрасно понимаем, кто является пользователями пляжей, мы знаем, кто не очень хорошо себя зарекомендовал по итогам прошлого года и с кем договоры расторгнуты, эти пляжи уже будут иметь новых пользователей. Поэтому в принципе картина контролируемая".

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