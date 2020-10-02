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Крымские пляжи сравнили с европейскими по сервису и внешнему виду

Крымские пляжи сравнили с европейскими по сервису и внешнему виду

02 октября 2020, 10:35Туризм в Крыму

Некоторые крымские пляжи соответствуют европейским нормам по своему внешнему виду и сервису. Такое мнение сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Если мы посмотрим на пляжи, например, в Евпатории, Черноморском районе, Феодосии – там с пляжами все очень хорошо. Они соответствуют всем нормам, как минимум, европейским", – рассказал он.

Тем не менее, такими показателями не отличаются пляжи Южного берега Крыма, многие из них нуждаются в ремонте.

"На Южном берегу нужно развивать пляжные территории. Это крайне дорогостоящая история, но у нас нет другого выхода и, безусловно, правительство рассматривает это, и в ряде населенных пунктов берегоукрепительные работы уже ведутся", – добавил министр.

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