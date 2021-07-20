Крымские полигоны ТБО назвали миной замедленного действия

Нарушение правил складирования и хранения твердых бытовых отходов и отсутствие правильно организованной дренажной системы полигонов может стать причиной загрязнения подземных вод в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член регионального штаба ОНФ Станислав Забаштанов. Он отметил, что захоронение в землю любых бытовых отходов в регионе должны были прекратить еще в 2019 году. Однако этого не произошло, и сейчас особую остроту приобрела проблема так называемых "мусорных" вод, которые могут достичь линзы подземных вод.

"Вода, проходя через тело полигона, наполняется ядовитыми веществами и дает фильтрат, который уходит дальше под землю. И мы уже заложили мину замедленного действия и для будущих поколений, и даже, возможно, для себя", – уточнил обеспокоенностью Забаштанов.