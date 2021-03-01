Крымские предприниматели смогут получить льготные кредиты под 3%

Крымским предпринимателям, полностью сохранившим штат в пандемию, продлят республиканские выплаты до 1 марта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава минэкономразвития РК Дмитрий Шеряко.

"На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 2,2 млрд рублей. Кроме того, региональный фонд микрофинансирования бизнеса получил в этом году дополнительные 700 млн рублей. Эти средства будут направлены на кредитование предприятий по льготным ставкам", – сообщил Шеряко. Он напомнил, что в прошлом году на льготное кредитование под 2% годовых могли рассчитывать представителя бизнеса, сохранившие коллектив. Сумма кредитов будет списана в случае сохранения штата до 1 апреля 2021 года, отметил он. Кроме того, Минэкономразвития РФ приняло решение о продлении льготных кредитов и на 2021 год.