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Новости Крыма

Крымские рыболовецкие компании получат материальную помощь

12 октября 2023, 12:15Общество

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Крымские рыболовецкие компании, которые в связи с проведением СВО не могут выходить на промысел в море, получат материальную поддержку. Об этом рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании, посвященном проблемным вопросам в работе муниципальных образований.

"Мы посовещались с коллегами, и было принято такое решение – поддержать 20 крымских рыболовецких компаний, которые несут убытки в связи с тем, что не могут выйти в море. На эти цели будет выделено 63 млн рублей. Механизм предоставления меры поддержки будет организован аналогично выплатам в курортной сфере", – объявил глава республики.

Предприятия, которые смогли сохранить коллектив, получат единовременную выплату в размере МРОТ на одного сотрудника – то есть около 16 тысяч рублей на человека.

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