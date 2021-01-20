Новости Крыма Крымские спасатели помогли провалившейся под лед лошади

Под Белогорском сотрудники "КРЫМ-СПАСа" спасли лошадь, которая чуть не утонула в ледяном озере, информирует пресс-служба МЧС Крыма. По данным ведомства, инцидент произошел накануне. К спасателям обратились неравнодушные люди и попросили спасти двух лошадей, которые провалились под лед. Спасатели с помощью топора прорубили во льду дорожку и помогли животному выбраться на берег. Вторая лошадь утонула до приезда спасателей. Накануне крымские спасатели спасли лебедей на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией, которые стали пленниками замерзшего озера. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

