Новости Крыма

Крымские спасатели помогли провалившейся под лед лошади

20 января 2021, 13:16Происшествия в Крыму

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Под Белогорском сотрудники "КРЫМ-СПАСа" спасли лошадь, которая чуть не утонула в ледяном озере, информирует пресс-служба МЧС Крыма.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне. К спасателям обратились неравнодушные люди и попросили спасти двух лошадей, которые провалились под лед. Спасатели с помощью топора прорубили во льду дорожку и помогли животному выбраться на берег. Вторая лошадь утонула до приезда спасателей. Накануне крымские спасатели спасли лебедей на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией, которые стали пленниками замерзшего озера.

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