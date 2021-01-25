Крымские спасатели потушили полсотни пожаров за неделю

За прошлую неделю спасатели в Крыму потушили 50 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК. Как сообщили специалисты, шесть пожаров произошли из-за возгорания мусора и сухой травы. Кроме того, сотрудники ведомства пять раз выезжали на помощь пострадавшим в ДТП и спасли восемь человек. Один из пострадавших получил травмы не совместимые с жизнью и скончался. Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что на пожаре в частном доме в Первомайском районе Крыма сотрудники МЧС России спасли четверых человек.

Уточняется , что в доме сгорела одна из комнат. Специалисты вовремя эвакуировали двух взрослых и детей. В медицинской помощи погорельцы не нуждались.