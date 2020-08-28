Новости Крыма

Крымские спасатели сняли со скалы заблудившихся на Ай-Петри туристов

Крымские спасатели сняли со скалы заблудившихся на Ай-Петри туристов

28 августа 2020, 15:28Новости

Сотрудники "Крым-Спас" оказали помощь четырем туристам, заблудившимся на горе Ай-Петри, проинформировала пресс-служба МЧС республики.

"Вчера в 19:25 оперативному дежурному "Крым-Спас" поступило сообщение о том, что группа туристов из четырех человек во время спуска по тропе Таракташ сбилась с пути и вышла на труднопроходимый скальный участок, где дальнейшее передвижение стало невозможным. Необходима помощь спасателей в проведении поисково-спасательных работ", – сказано в сообщении.

Прибывшие на место спасатели обнаружили туристов и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали их на плато Ай-Петри. В медицинской помощи люди не нуждались.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх