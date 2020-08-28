Крымские спасатели сняли со скалы заблудившихся на Ай-Петри туристов

Сотрудники "Крым-Спас" оказали помощь четырем туристам, заблудившимся на горе Ай-Петри, проинформировала пресс-служба МЧС республики.

"Вчера в 19:25 оперативному дежурному "Крым-Спас" поступило сообщение о том, что группа туристов из четырех человек во время спуска по тропе Таракташ сбилась с пути и вышла на труднопроходимый скальный участок, где дальнейшее передвижение стало невозможным. Необходима помощь спасателей в проведении поисково-спасательных работ", – сказано в сообщении.

Прибывшие на место спасатели обнаружили туристов и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали их на плато Ай-Петри. В медицинской помощи люди не нуждались.