Крымские татары ответили Авакову по поводу "реинтеграции" полуострова

Политикам в Киеве следует навсегда забыть о "возвращении" и "реинтеграции" Крыма, поскольку действия в этом направлении могут поставить под угрозу существование Украины. Об этом сообщили лидер национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров, комментируя заявление экс-главы МВД Украины Арсена Авакова.

Ранее Аваков заявил, что у него есть план по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. В частности, по его словам, Киеву следует принять "закон о коллаборантах", предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, и "закон об амнистии" – для людей, совершивших мелкие преступления. По его мнению, Киев должен сделать все, чтобы у жителей Крыма и Донбасса возникло желание "вернуться" в состав Украины.

Умеров посоветовал экс-министру "успокоиться и перестать фантазировать".