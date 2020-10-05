Новости Крыма

Крымские татары сравнили лидеров меджлиса* с героями басни Крылова

Крымские татары сравнили лидеров меджлиса* с героями басни Крылова

05 октября 2020, 12:58Политика

Попытки представителей запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* и МИД Украины привлечь правительства европейских стран к процессу возвращения Крыма обречены на провал. Такое мнение сообщил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в ходе встречи с послом Австрии Гернотом Пфандлером заявила, что надеется на поддержку Вены в так называемой "международной Крымской платформе по деоккупации полуострова".

"Судя по всему у господ Чубарова и Джемилева творческий кризис в направлении генерации фантазий о виртуальном возвращении Крыма. Последнее время их отовсюду гонят, вместо них в виртуальный бой активно вступила Эмине Джеппар. Но все равно у беглых меджлисменов ничего не получается, не особо на них обращают внимание в последнее время. А их игра больше напоминает басню Крылова "Квартет": "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь", – сообщил Умеров РИА Новости Крым.

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