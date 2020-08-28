Новости Крыма

Крымские власти выделили 200 млн на сокращение потерь воды

Крымские власти выделили 200 млн на сокращение потерь воды

28 августа 2020, 15:25Новости

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма получит деньги на сокращение потерь воды в распределительной сети. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики.

"Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым бюджетные ассигнования в сумме 200 000 000 рублей на непредвиденные расходы для проведения мероприятий, направленных на сокращение потерь воды в распределительной сети до 20 тысяч кубометров в сутки", – сказано в документе. Отмечается, что ведомство до 25 декабря должно представить отчет об использовании выделенных средств. 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Республики Крым из-за сильной засухи начался первый этап ограничений водоснабжения. Суточный отбор воды снизился до 140 тысяч кубометров и прекращено горячее водоснабжение.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх