Новости Крыма Крымские власти выделили 200 млн на сокращение потерь воды

Крымские власти выделили 200 млн на сокращение потерь воды Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма получит деньги на сокращение потерь воды в распределительной сети. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики. "Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым бюджетные ассигнования в сумме 200 000 000 рублей на непредвиденные расходы для проведения мероприятий, направленных на сокращение потерь воды в распределительной сети до 20 тысяч кубометров в сутки", – сказано в документе. Отмечается, что ведомство до 25 декабря должно представить отчет об использовании выделенных средств. 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Республики Крым из-за сильной засухи начался первый этап ограничений водоснабжения. Суточный отбор воды снизился до 140 тысяч кубометров и прекращено горячее водоснабжение. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

