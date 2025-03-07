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Новости Крыма

Крымские врачи спасли пациента с критической ишемией

07 марта 2025, 12:31Общество

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Бригада врачей Республиканской клинической больницы имени Семашко провела гибридную операцию на базе отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Врачи оперировали пациента с критической ишемией, выраженной болевым синдромом в правой стопе", – сообщили в минздраве.

Из-за тяжести сопутствующих заболеваний "открытое" ангиохирургическое лечение было рискованным. Врачи приняли решение делать гибридное хирургическое вмешательство.

"На первом этапе вмешательство проводилось открытым путем (выполнен разрез), а далее эндоваскулярным методом, то есть врачи приступили к внутрисосудистым вмешательствам под рентген-контролем. По результатам операции достигнут положительный клинический эффект", – уточнили специалисты.

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