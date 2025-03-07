Крымские врачи спасли пациента с критической ишемией

Бригада врачей Республиканской клинической больницы имени Семашко провела гибридную операцию на базе отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Врачи оперировали пациента с критической ишемией, выраженной болевым синдромом в правой стопе", – сообщили в минздраве.
Из-за тяжести сопутствующих заболеваний "открытое" ангиохирургическое лечение было рискованным. Врачи приняли решение делать гибридное хирургическое вмешательство.
"На первом этапе вмешательство проводилось открытым путем (выполнен разрез), а далее эндоваскулярным методом, то есть врачи приступили к внутрисосудистым вмешательствам под рентген-контролем. По результатам операции достигнут положительный клинический эффект", – уточнили специалисты.