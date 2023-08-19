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Новости Крыма

Крымские заключенные будут делать заборы

19 августа 2023, 13:32Общество

15Исправительные учреждения Крыма получат заказы на изготовление заборов и пошив спецодежды.

По словам главы правительства РК Юрия Гоцанюка, в этом вопросе удалось достичь договоренности с региональным управлением Федеральной службы исполнения наказаний и республиканским министерством ЖКХ. Заключенные будут изготавливать металлические заборы, а также шить одежду и постельное белье для нужд городов полуострова. Это будет полезно не только для населенных пунктов, однако и поможет популяризировать производство в исправительных учреждениях.

В социальных сетях Гоцанюк уточнил, что такие производства смогут работать не на конкурсной основе, а в качестве единственных поставщиков.

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