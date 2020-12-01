Новости Крыма Крымский лед: Илья Авербух рассказал о работе школы фигурного катания

Крымский лед: Илья Авербух рассказал о работе школы фигурного катания Воспитанникам школы зимних видов спорта "Наследие" предоставлены все условия для профессионального развития. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал создатель школы, российский фигурист, призер олимпийских игр Илья Авербух. "В школе зимних видов спорта "Наследие" созданы максимально комфортные условия для подготовки спортсменов. С воспитанниками работают лучшие крымские и материковые наставники, запланированы мастер-классы ведущих тренеров по хоккею и фигурному катанию. Все, что требуется – это привести ребенка на лед, а дальше все будет зависеть от его старания и упорства", – сообщил Авербух и добавил, что на прошедшем в Казани четвертом этапе кубка России Республику Крым представляла воспитанница школы Александра Малахова. Гость эфира поделился, что школа была готова принять воспитанников еще прошлой зимой, однако из-за ковид-ограничений начало занятий пришлось перенести на июль. Сейчас в группах по хоккею и фигурному катанию занимается более 600 крымских детей разного возраста. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

