Крымский мост будет закрыт с 14 февраля 2023 года

По долгосрочным прогнозам, на Южном берегу произойдёт несколько толчков земли. Сообщается, что самые сильные колебания земной коры почувствуют жители Южного берега и Керченского полуострова.

Директор Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиан Бурым ранее отметил, что Алушта и Ялта находятся в сейсмической зоне. Вероятность того, что в будущем там произойдет землетрясение в 8 балов – 95%. Кроме этого, не больше 7 баллов возможно землетрясение в Симферополе – 99%.

После масштабных разрушений и огромного количества жертв, в результате прошедших землетрясений в Турции, принято решение провести исследование по оценке последствий и их влияние на сейсмологическую ситуацию на Крымском полуострове.

В своем отчете, эксперты Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений указывают, что Крым находится на одной тектонической плите с Турцией. Последствия вибрации, вызванной землетрясением в Турции, необходимо изучить дополнительно.

В связи с этим, сейсмологи пришли к выводу о необходимости закрыть Крымский мост для дополнительной проверки несущих конструкций для обеспечения безопасности проезда.

Руководствуясь выводами Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений, с целью проведения дополнительных исследований, Правительство Республики Крым сообщает об остановке движения по Крымскому мосту в обе стороны с 00.00 часов 14.02.2023 до 00.00 часов 23.02.2023. Автомобильное сообщение будет осуществляться через территорию Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.