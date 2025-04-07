Крымский мост на утро понедельника: данные об очередях на 10 утра

Перед пунктами пропуска на Крымском мосту собралась очередь со стороны Кубани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 10:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Накануне на подъезде к Крымскому мосту также образовались заторы. Очередь со стороны Кубани насчитывала порядка 500 авто, время ожидания проезда превышало два часа.

С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.