Крымский мост: обстановка на утро вторника

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 166 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

"По состоянию на 7.00 в очереди со стороны Тамани находятся 166 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи очереди перед досмотровым пунктом нет.

Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.