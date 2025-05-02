Крымский мост: очередь и время ожидания растут

В очереди на подъездах к Крымском мосту со стороны Краснодарского края проезда ждут 400 авто, на выезде из Крыма проезд свободен. Об этом передает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Ожидание около двух часов", – такие данные приводятся по состоянию на 10:00.

В 7 утра проезда со стороны Краснодарского края ждали около 300 автомобилей.

На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров, заявили в Минтрансе России. К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве. Ждать проезда приходилось по несколько часов.