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Новости Крыма

Крымский мост открыли для проезда

17 апреля 2024, 08:57Общество

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Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения транспорта. Об этом передает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.

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