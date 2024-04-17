Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения транспорта. Об этом передает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.