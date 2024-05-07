Крымский мост открыли для проезда

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после временного запрета. Об этом сообщается в Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.

Он был закрыт во вторник в 7:00. Запрет на проезд длился более получаса.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.

Движение по Крымскому мосту время от времени закрывают, поскольку этот объект является стратегическим и его безопасность имеет приоритетное значение. Руководство полуострова просит водителей и пассажиров с пониманием отнестись к принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.