Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Крымский мост открыли для проезда

07 мая 2024, 11:00Общество

4

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после временного запрета. Об этом сообщается в Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.

Он был закрыт во вторник в 7:00. Запрет на проезд длился более получаса.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.

Движение по Крымскому мосту время от времени закрывают, поскольку этот объект является стратегическим и его безопасность имеет приоритетное значение. Руководство полуострова просит водителей и пассажиров с пониманием отнестись к принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх